Bis zu 19 Grad Frühlings­gefühle: So schön wird das Wetter in der Steiermark Steiermark - Am Samstag starten die Steirer mit viel Sonne ins Wochenende. Mit Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad bleibt es weiterhin warm. Es ist mit Wind aus dem Südosten zu rechnen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) © Elisa Auer

Auch am Samstag steht in der Steiermark einem sonnigen Frühlingstag nichts im Wege. Es wird noch eine Spur wärmer, als in den tagen zuvor. “Von der Früh weg strahlt die Sonne”, sind sich die Meteorologen der Geosphere Austria sicher. Teilweise sind auch ein paar dünne Wolken vorzufinden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus dem Südosten. Die Frühtemperatur liegen zwischen -4 Grad in Zeltweg und plus 2 Grad im Kitzeck.Am Nachmittag klettern die Temperatuen auf 13 bis 17 Grad. Stellenweise kann es auch bis zu 19 Grad warm werden.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.