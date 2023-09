Insgesamt 39 Stück „Smart Parking“: Hier fällt dir die Parkplatzsuche um einiges leichter Klagenfurt - Die Stadt und die Firma Magenta starten gemeinsam ein Projekt zum „Smart Parking“. Die 39 Parkplätze in der Purtscherstraße wurden mit Sensoren ausgestattet. Auf einer Tafel an der Einfahrt wird die Zahl der gerade verfügbaren Parkflächen angezeigt. Das reduziert Emissionen und Lärm. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) Stadträtin Sandra Wassermann, Michael Berger von der Firma Magenta und weitere Projektpartner gaben den Startschuss für das „Smart Parking“ in der Purtscherstraße. © Büro StR. Wassermann

„Unsere Landeshauptstadt nimmt in der Digitalisierung von Parkflächen eine Vorreiterrolle ein. In der Purtscherstraße fällt die ärgerliche Parkplatzsuche nun weg. Ich freue mich, dass das Pilotprojekt gestartet ist und wir dadurch zur Verkehrsentlastung beitragen können“, betont Straßenbau- und Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ)

Wie funktioniert das „smarte Parken“?

In die 39 Parkflächen in der Purtscherstraße wurden Sensoren in der Asphaltschicht eingebohrt und verklebt. Diese leiten die aktuelle Belegung an die Anzeigetafel vor der Einfahrt zur Purtscherstraße weiter. Zusätzlich werden die Daten auch digital bereitgestellt und können ausgewertet und bei bereits vorhandenen Schnittstellen wieder eingebunden werden. Die 39 mit Sensoren ausgestatteten Parkplätze teilen sich in 26 Stellplätze Kurzparkzone, 3 Behindertenparkplätze sowie 10 Justiz-Parkplätze. Auf letztere nimmt das System Rücksicht. Die Justiz-Parkplätze werden nämlich nur außerhalb der Justiz-Zeiten zu den freien Parkplätzen gezählt. Die Projektkosten belaufen sich auf rund 17.000 Euro. Magenta beteiligt sich mit 10.000 Euro.