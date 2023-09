Kärntner Play-Off-Derby Derby-Serie entschieden: KAC besiegt VSV und steigt auf Villach / Klagenfurt - Am heutigen Freitag sind der VSV und der KAC in Villach im Kärntner Play-Off-Derby zum fünften Mal aufeinander getroffen. Der KAC hätte die Serie entscheiden können und tat dies auch denkbar knapp in der Overtime. Somit steigen die Klagenfurter auch auf. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) © VSV / Krammer

Das fünfte Kärntner Derby in den diesjährigen Eishockey-Play-Offs begann gleich wieder äußerst rasant. Nach nicht einmal zwei Minuten ging die Heimmannschaft – der VSV – bereits durch Maxa in Führung. Vom KAC war in weiterer Folge wenig zu sehen, man hatte sogar mehrmals Glück, dass die Draustädter nicht bereits höher in Führung lagen. In der 14. Minute rettete beispielsweise die Stange für die Klagenfurter.

VSV kontert nach Gegentreffer sofort

Im zweiten Drittel kam der KAC dann langsam besser ins Spiel. Das erste Powerplay des Spiels nach 30 Minuten konnte man noch nicht nutzen, dafür war es in der 36. Minute dann so weit: Der KAC glich durch Jensen Aabo aus. Doch die Freude hält nur kurz, denn wenige Sekunden später schiebt Viveiros für die Villacher zur erneuten Führung ein. Mit diesem knappen Spielstand ging es dann auch in das Schlussdrittel.

“Verschwenderischer” VSV wird bestraft

Nach fünf Minuten dann wieder Glück für den KAC: Erneut rettete die Stange für die Hauptstädter und hielt sie weiterhin im Spiel. Generell ging der VSV heute etwas verschwenderisch mit seinen Chancen um. Genau das sollte sich dann in der 52. Minute dann rächen, als Lessio das Spiel neuerlich ausglich. Danach war das Spiel absolut offen und es ging erstmals in dieser Serie in die Overtime. Dort trafen die Klagenfurter, in Person von Witting, nach etwa sieben Minuten zum entscheidenden 3:2.