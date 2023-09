Bäume und Fernwärme

Jetzt ist klar, wann am Villacher Hauptplatz weiter gebaut wird

Villach - Mit intensiver Einbindung der Wirtschaftstreibenden des Hauptplatzes wurde in Villach per Abstimmung der "für alle Beteiligten optimale Baustellen-Zeitplan" gefunden, wie die Stadt in einer Aussendung meint. Fernwärme und Baumsetzungen gehen daher nach Fasching 2024 weiter.

von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (247 Wörter)