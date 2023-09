Kultur und Leckerein

Neues Lokal "Gatto" im Grazer Volks­kunde­museum

Graz - In der Paulustorgasse hat am Dienstag, den 14. März 2023, ein neues Lokal eröffnet. "Gatto" ist der Spitzname des Betreibers und heißt auf deutsch „Kater“. In seinem Lokal will er in Zukunft auch zwei Katzen haben.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (206 Wörter)