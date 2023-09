Lange Wartezeiten Der Grund warum der Steuerausgleich heuer länger brauchen könnte Steiermark/Österreich - "Für das Jahr 2022 winkt heuer sogar deutlich mehr Geld als in den Jahren zuvor. Dabei dürfte es aufgrund diverser Probleme und Verzögerungen in manchen Fällen wieder zu längeren Wartezeiten kommen", heißt es auf der Webseite von finanz.at. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) © Montage: 5min.at

Das Problem kennen wohl mittlerweile schon mehrere: Kaum reicht man seinen Steuerausgleich ein, kontrolliert man jeden Tag ob schon der Zuviel bezahlte Betrag der Lohnsteuer am Konto erscheint. In den vergangenen Jahren musste oft mit einer langen Wartezeit gerechnet werden. Dieses Jahr heißt es wieder: “Auch heuer könnte es für die Veranlagung des Jahres 2022 in vielen Fällen wieder etwas länger dauern“.

Sechs Monate Bearbeitungszeit

Die längsten Wartezeiten mit denen gerechnet werden soll, sind sechs Monate. Denn exakt sechs Monate hat das Finanzamt Zeit den Lohnsteuerausgleich zu bearbeiten und den ausstehenden Betrag auszuzahlen.

Heuer deutlich schneller

Wegen verschiedensten Corona-Forderungen und -Anträgen war die Wartezeit letztes Jahr besonders lang. “Heuer sollten die Arbeitnehmerveranlagungen wieder deutlich schneller abgewickelt werden“, heißt es vom Bundesministerium der Finanzen (BMF).

Vereinzelte Verlängerungen

Aufgrund von Problemen der Verarbeitung der Jahreslohnzettel kann die Bearbeitung vereinzelnd länger dauern. Betroffen sind hierbei meist Pensionisten. Grund dafür ist ein Problem der Übermittlung der Jahreslohnzettel, die als Voraussetzung für den Lohnsteuerausgleich gelten.