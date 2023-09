Am 23. März Vorlesetag wird in Villach an mehreren Orten zelebriert Villach - In Kindergärten und Schulen und sogar im Villacher Altstoffsammelzentrum findet am kommenden Donnerstag, den 23. März, der Österreichische Vorlesetag statt. Bildungsreferentin Sarah Katholnig lädt zur Vorlesung in die Alpen-Adria-Mediathek ein. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) © Stadt Villach/Marta Gillner

In Villach wird der Österreichische Vorlesetag am kommenden Donnerstag gleich an mehreren Orten groß zelebriert. Bildungsreferentin Sarah Katholnig greift sogar selbst zum Kinderbuch und lädt die kleinen Leseratten ab 16 Uhr in die Alpen-Adria-Mediathek am Kaiser-Josef-Platz ein. “Lesen und Vorlesen lässt unglaubliche Abenteuer und Bilder im Kopf entstehen”, sagt sie. “Bücher sind ein wichtiger Teil persönlicher Bildung und bereichern sensationell.” Ihr ist es ein großes Anliegen, schon die kleinsten Villacher mit Literatur in Kontakt zu bringen.

Auch im Altstoffsammelzentrum wird gelesen

Im Altstoffsammelzentrum geht es beim Vorlesen im gelben Container in der Drauwinkelstraße um das Thema “Sammel mit! So einfach geht’s! – Über das richtige Trennen von Abfällen”. Jeweils um 10 bzw. 11 Uhr startet das Vorlesen, bis 20. März sollte man sich dafür bei [email protected] oder telefonisch (04242 60 205 6070) anmelden.

Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen

Ein großes Thema ist der Vorlesetag auch in allen Kindergärten und Schulen. “Eine Pädagogin der Volksschule St. Andrä etwa besucht den benachbarten Kindergarten und wird den kleinen Mädchen und Buben spannende Geschichte vorlesen”, weiß Katholnig. Bereits am Montag, den 20. März, interpretiert die Mediathek übrigens den Vorlesetag für Erwachsene. Autor Reinhard Kleindl liest ab 19 Uhr aus seinem Buch „Das Gotteselixier“. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.