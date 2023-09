Es gibt einige "neue" Regelungen Temperaturen steigen wieder: So viele Kärntner benützen ihr Fahrrad Kärnten - Mit dem Frühling steigt die Temperatur und damit auch die Zahl der Radfahrer. Drei von zehn Kärntner nutzen das Fahrrad dabei mehrmals pro Woche oder gar täglich als Verkehrsmittel, ein weiteres Drittel zumindest gelegentlich, informiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (305 Wörter) © pexels.com

Das Potenzial für den Radverkehr ist in Kärnten jedenfalls groß, immerhin rund die Hälfte der Alltagswege ist kürzer als fünf Kilometer und damit in guter Radfahrdistanz. “Wer das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzt, kommt auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung, spart sich einiges an Geld und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz”, weiß VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

“Servicecheck vor erster Ausfahrt ist wichtig”

Zunehmend mehr nutzen das Fahrrad das ganze Jahr über. Für alle, die eine Winterpause eingelegt haben, ist aber jetzt der beste Zeitpunkt, das Fahrrad aus dem Keller zu holen. Der VCÖ erinnert daran, dass vor der ersten Ausfahrt ein Servicecheck beim Fahrrad wichtig ist. Man sollte das Fahrrad reinigen, die Kette ölen, Reifen aufpumpen und schauen, ob Bremsen und Lichter funktionieren. Immerhin drei von vier Haushalten in Kärnten besitzen ein funktionstüchtiges Fahrrad, berichtet der VCÖ. Daher solle ihrer Meinung nach auch die Radinfrastruktur noch deutlich ausgebaut werden.

Mindestabstand und Co.: Neue Regelungen seit Oktober

Der VCÖ erinnert zudem, dass seit vergangenem Oktober neue Regelungen im Zusammenhang mit dem Radverkehr bestehen. So ist beim Überholen von Radfahrern im Ortsgebiet ein Mindestabstand von 1,5 Metern und außerhalb des Ortsgebiets von zwei Metern einzuhalten. Auch ist nun Erwachsenen das Radfahren neben einem Kind erlaubt. Und abgestellte Fahrzeuge dürfen nicht mehr in Radwege und auch nicht in Gehsteige hineinragen.

VCÖ führt Umfrage unter Radfahrern durch

“Gemeinden und Städte können mit einer guten Rad-Infrastruktur und einer radfahrfreundlichen Verkehrsplanung viel dazu beitragen, dass die Bevölkerung viele Alltagswege mit dem Fahrrad erledigen kann”, so der VCÖ. Rückmeldungen der Bevölkerung seien dabei wichtig. Deshalb führt man vonseiten des Verkehrsclubs jetzt eine Umfrage unter Radfahrern durch. An der Umfrage kann online teilgenommen werden.