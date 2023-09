Dachverband der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen "Erleben wir einen bösen Rückschritt in Sachen Frauenrechte?" Raaba - Es ist bereits der zweite Femizid 2023 in der Steiermark. Sonntagabend, 12. März 2023 stirbt in Raaba eine Frau. Die Nachbarn haben vom Martyrium der Dreißigjährigen gewusst. Einmal sah man ihren Mann, so kann man lesen, sogar mit dem Fuß auf der im Freien am Boden liegenden Frau stehen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) SYMBOLFOTO © SJ Steiermark

“Während die Sonne im Golf von Triest im Meer versinkt, den Staunenden, die von der Mole Audace aus dieses Schauspiel verfolgen, ihre schönsten Gelb-, Rot- und Orangetöne zeigt, während so viele Menschen hier und anderswo einen beschaulichen Sonntagabend haben, stirbt in Raaba eine Frau. Es ist bereits der zweite Femizid in der Steiermark in diesem noch so jungen Jahr 2023”, heißt es vom Dachverband der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen.

“Rückschritte in Sachen Frauenrechte”

Der Dachverband der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen erzählt: Die Nachbarn haben vom Martyrium der Dreißigjährigen gewusst. Einmal sah man ihren Mann, so kann man lesen, sogar mit dem Fuß auf der im Freien am Boden liegenden Frau stehen. Während der Tierschutzverein rasch verständigt wird, wenn Tierwohl in Gefahr ist, scheint sich bei misshandelten Frauen die Umwelt nicht so schnell einzuschalten. Wieder einmal: Alle haben´s gewusst. Die Polizei war involviert. Und doch hat eine weitere Frau ihr Leben verloren. Wir kennen das. Erleben wir gerade böse Rückschritte in Sachen Frauenrechte? Aber immer wieder geht die Sonne auf.