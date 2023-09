Gleichberechtigung & Gleichstellung Grüne fordern gezielte Förderung von Frauen im Breiten- und Spitzensport Steiermark - Im Rahmen der heutigen Landtagssitzung forderten die steirischen Grünen einmal mehr eine gezielte Förderung von Frauen im Breiten- und Spitzensport. „Gleichberechtigung führt nicht zur Gleichstellung“, begründet Sportsprecher Georg Schwarzl den Antrag. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) SYMBOLFOTO © Microgen/#197317699/stock.adobe.com

„Frauen haben historisch bedingt oft nicht die gleichen Strukturen und finanziellen Möglichkeiten wie Männer, um im Spitzensport erfolgreich zu sein”, heißt es vom Sportsprecher Georg Schwarzl.

Männersport ist immer noch die Norm

Die Unterschiede zwischen Frauen- und Männervereinen sind dabei nicht nur auf individuelles Engagement zurückzuführen, sondern vor allem auf ungleiche Rahmenbedingungen. Daher ist es für Schwarzl ganz klar, dass „strukturelle Benachteiligungen so lange ausgeglichen werden müssen, bis sie nicht mehr bestehen.“ Daher forderte er die Landesregierung dazu auf, einen konkreten Plan auszuarbeiten, um Frauen im Sport gezielt zu unterstützen und den Frauenanteil im Spitzensport zu erhöhen.

Bundesprogramm als Vorbild für die Landespolitik

In seiner Wortmeldung verwies Schwarzl auf das Gender Trainee Programm als positives Beispiel. Dieses Programm wird vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport finanziert und bietet jungen Frauen die Möglichkeit, im österreichischen Sport beruflich Fuß zu fassen. „Solche Initiativen unterstützen Frauen und Mädchen genau dort, wo Lücken in den bestehenden Strukturen bestehen und wir fordern ähnliche Programme auch auf Landesebene“, so Schwarzl.

Antrag abgelehnt

Dass der Antrag mit den Stimmen der Regierungsparteien abgelehnt wurde, sah Schwarzl als Ansporn: „Solange wir Landtagsabgeordnete haben, die im alten Denken verharren und damit argumentieren, dass es keine Strukturen, sondern nur den unbedingten Willen brauche, um im Sport Fuß zu fassen, werden wir hier keine Meter hin zu einer ehrlichen Chancengleichheit.“