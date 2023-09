Änderung des Grundverkehrgesetzes Grüne fordern im Landtag: Bodenschutz, Gesund­heits­versorgung & Tier­schutz Steiermark - Gleich zu Beginn der Landtagssitzung brachten die Grünen den Bodenschutz zur Sprache. Konkret geht es um eine Änderung des Grundverkehrsgesetzes, das den Erwerb von land- und forstwirtschaftlichem Grund regelt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (229 Wörter) © Grünen Kärnten/Schindler

In zahlreichen eingelangten Stellungnahmen wird festgehalten, dass die geplante Gesetzesnovelle den Druck auf die Landwirte nicht verhindert. Landwirtschaftssprecher Andreas Lackner in Richtung Landesrat Seitinger: „Herr Landesrat, wissen sie was die lukrativste Fruchtfolge ist? Die lukrativste Fruchtfolge heißt Betongold. Sie verspricht nämlich die höchste Rendite. Die Steiermark ist absolute Spitzenreiterin beim Bodenverbrauch, der Druck auf landwirtschaftlichen Boden ist enorm. Wir müssen alles daran setzen zu verhindern, dass Investoren mit unserem Grund und Boden spekulieren und Profit daraus schlagen. Es geht um nichts Weniger als um unsere Lebensgrundlage und die Ernährungssicherheit in unserem Land.“

Schärfere Kontrollen

In seiner Antwort blieb Landesrat Seitinger vage, er schloss aber auf Nachfrage des Grünen Abgeordneten schärfere Kontrollen nicht aus. Andreas Lackner verspricht: „Wir werden mit aller Kraft weiter daran arbeiten, dass investorenfreundliche Regelungen durch bessere Kontrollmöglichkeiten ersetzt werden.“

Gesundheitsversorgung und Tierschutz

Weitere Schwerpunkte der Grünen Abgeordneten in der heutigen Landtagssitzung sind die Gesundheitsversorgung und der Tierschutz. Klubobfrau Sandra Krautwaschl wird in einer Dringlichen Anfrage insgesamt 15 Fragen an Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß stellen und sie unter anderem mit der kolportierten Schließung der Lungen-Abteilung am LKH Graz konfrontieren. In einer zweiten Dringlichen Anfrage nimmt Tierschutzsprecher Georg Schwarzl die zuletzt aufgedeckten schweren Missstände in einem steirischen Geflügelbetrieb zum Anlass, den zuständigen Landesrat Seitinger zu befragen, welche Lösungsvorschläge er in diesem Zusammenhang hat.