29 Betriebe kontrolliert Zahlreiche Verstöße: Fünf "schwarze Schafe" in Kärntens Skigebieten Kärnten - Bei einer Schwerpunktaktion hat die Finanzpolizei in Kärnten in den Wintersportgebieten "Hebalm", "Klippitztörl" und am "Hochrindl" fünf Verstöße festgestellt - 29 Betriebe wurden insgesamt kontrolliert. 27 Personen waren demnach nicht richtig angemeldet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © Fotomontage 5min.at & Thomas Kaiser

Auf der Hebalm, am Klippitztörl und am Hochrindl wurden von der Finanzpolizei Schwerpunktaktionen geführt – mit Erfolg, wie der “Kurier” berichtet. Bei 29 kontrollierten Betrieben wurden in fünf Verstöße festgestellt. 27 Personen waren falsch angemeldet und am Papier noch arbeitslos – sie bezogen also Arbeitslosengeld und arbeiteten gleichzeitig bei den jeweiligen Betrieben. Sozialversicherungs-Anmeldungen hat es vonseiten der Betreiber ebenfalls nicht gegeben.

Schwarze Schafe bekommen nun “spürbare Strafen”

Auch gegen die Registrierkassenpflicht hat man Verstöße festgestellt und Steuerrückstände in der Höhe von etwa 10.500 Euro eingebracht. Es sollen noch weitere Strafen dazukommen. Auf einer der kontrollierten Skihütten wurden die Umsätze seit Dezember vergangenen Jahres überhaupt nur geschätzt, Aufzeichnungen oder regelmäßige Bargeldzählungen gab es scheinbar nicht. Für Finanzminister Magnus Brunner sei es jedenfalls positiv, dass der Großteil der Betriebe in Ordnung war. “Die fünf schwarzen Schafe haben nun mit spürbaren Strafen zu rechnen, denn wer sich korrekt verhält, darf nicht der Dumme sein”, so Brunner laut dem Kurier.