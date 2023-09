20 bis 24. März Startschuss für erste bundesweite SkillsWeek Steiermark - Vom 20. bis zum 24. März geht die „SkillsWeek“-Premiere über die Bühne. Mit diesem Projekt wollen die österreichischen Wirtschaftskammern den vielen Berufsinformationsinitiativen und Talenteförderungen im Land ein neues Dach geben und sie weiter ausbauen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) Skills Week Austria © Fischer

„Allein in der Steiermark wird es in dieser Schwerpunktwoche mehr als 20 Veranstaltungen geben“, freut sich Initiator Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark.

“SkillsWeek” vom 20. bis 24. März

Für WKO-Präsident Josef Herk, Initiator der erfolgreichen Heim-EM 2021 in Graz, lag es darum auf der Hand, die Marke „Skills“ von der Steiermark aus, um ein weiteres Format zu erweitern. Auf seine Initiative hin findet von 20. bis 24. März erstmals eine bundesweite „SkillsWeek“ statt. „Damit wollen wir den vielen Berufsinformationsinitiativen und Talenteförderungen im Land ein neues Dach geben und sie weiter ausbauen“, betont Herk.

Mehr als 20 Events

Mehr als 20 Events werden allein in der Steiermark im Rahmen dieser Schwerpunktwoche ausgerichtet, um die berufliche Vielfalt künftig noch besser zu präsentieren. Die „Skills Week Austria“- Roadshow, die in allen Bundesländern mit zahlreichen Ausprobierstationen gastiert, kommt übrigens am Donnerstag, dem 23. März, in die WKO. „Es lohnt sich vorbeizukommen, in die berufliche Vielfalt einzutauchen – und die unzähligen Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung kennenzulernen“, so Herk. „Mit dieser Initiative sorgen die Wirtschaftskammern dafür, dass mehr junge Menschen die Chancen einer attraktiven Berufsausbildung erleben können. Alle (Programm-)Infos gibt es online unter www.wko.at/skillsweekaustria