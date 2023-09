SAVE THE MUSIK Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei im Kulturhaus Gratkorn Gratkorn - Der gemeinnützige Verein SAVE THE MUSIK veranstaltet am 20. April 2023 ab 19 Uhr ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei im KULTURHAUS GRATKORN, denn nur wer schnell hilft, hilft wirklich! von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © Bundesheer

Der genannte Verein hat fundierte Erfahrung in der Veranstaltungsabwicklung und will durch diese Benefiz-Veranstaltung seine aktive Hilfe für die Erdbebenopfer zum Ausdruck bringen, weshalb viele Künstler ihr kostenloses Mitwirken bereits zugesagt haben.

Musikalische Auftritte

Das künstlerische Programm sieht musikalische Auftritte mit Marc Andrae, Nancy Su, Swengelbert, Band Sunrise, und viele mehr vor, sodass sich das Programm von gängigen Schlagern bis zum alterstauglichen Rock spannt. Dabei ist festzuhalten, dass alle auftretenden Künstler ihren Verzicht auf ihre Gage zugunsten der Erdbebenopfer zugesagt haben. Auch die ehrenamtlichen Helfer erbringen ihre Leistung ohne Entlohnung, weil die Hilfe für diese betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien im Vordergrund stehen muss.

Spenden kommen an die Erdbebenopfer

Die nationalen und regionalen Künstler werden gemeinsam mit dem Kunstverein Blackcrow akquieriert und die Spenden werden diesem Verein übergeben, weil er bereits Spenden mittels Benefizkonzerte, beispielsweise Rock for Ukraine, gesammelt und an die Betroffenen nachweislich weitergeleitet hat. In diesem Kontext ist anzumerken, dass die Kunstszene stark vernetzt sind, sodass unmittelbare und mittelbare Personen in der Kunstszene Menschen vor Ort kennen, die direkt vom Erdbeben in der Türkei betroffen sind, weshalb sichergestellt ist, dass die gesammelten Mittel auch dort ankommen werden. Natürlich wird nach Projektabschluss eine Offenlegung der Spendenmittelverwendungen erfolgen, sodass nachvollziehbar die aktive Hilfe für diese armen Menschen in Not für die Spender und allen Interessierten erkennbar wird.