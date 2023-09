SICHER LEBEN Stadt Graz fördert GeneRAZion SICHERheit Graz - In Zeiten multipler Krisen, der Rückkehr von Kriminalität und Gewalt im öffentlichen Raum und dem damit verbundenen subjektiven Empfinden von Sorge und Unsicherheit, ist es besonders wichtig, Menschen das Gefühl von Sicherheit in ihrem alltäglichen Leben zurückzugeben. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (262 Wörter) © sicherlebengraz

Die neue Initiative GeneRAZion SICHERheit von SICHER LEBEN bietet den Menschen in Graz ein umfassendes, niederschwelliges und kostenloses Informations- und Schulungsangebot zum Thema Sicherheit.

Amt für Jugend und Familie

Gefördert vom Amt für Jugend und Familie sowie vom Sozialamt Graz vermitteln Fachexperten in zahlreichen Workshops, Seminaren und Vorträgen theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten, die es den Teilnehmer ermöglichen, den unterschiedlichen Gefahrenquellen im Alltag proaktiv und frühzeitig entgegenzutreten und

in gefährlichen Situationen richtig zu reagieren. Dabei greift SICHER LEBEN auf eine jahrelange Erfahrung im Bereich der Prävention und der Bewusstseinsbildung zur öffentlichen Sicherheit in der Stadt Graz und der Steiermark zurück.

Erste Projekt von SICHER LEBEN

Angestoßen durch Berichte von sicherheitsrelevanten Vorfällen rund um den Grazer Hauptbahnhof, die besonders Menschen mit Behinderung betrafen, ist GeneRAZion SICHERheit das erste Projekt von SICHER LEBEN, das nicht nur integrativ, sondern auch inklusiv konzipiert wurde.

Thema: Sicher im Netz

Im Rahmen von Sicher im Alltag! bieten die Maßnahmen nützliches Wissen für das tägliche Leben der jeweiligen Zielgruppen. Außerdem werden in diesem Rahmen auch die Selbstbehauptungsworkshops, angepasst an die jeweilige Zielgruppe, stattfinden. Die Veranstaltungen und Inhalte zu dem Thema Sicher im Netz! beschäftigen sich insbesondere mit den Gefahren im Internet und finden in Form von praxisbezogenen Sensibilisierungs- und Informationsveranstaltungen statt.

Familien, Kinder und Jugendliche

Diese zwei Themenschwerpunkte werden auf die spezifischen Gruppen angepasst und die für sie relevanten Aspekte werden herausgearbeitet und entsprechend vermittelt. Alle Angebote richten sich insbesondere an ältere Menschen, Familien, Kinder und Jugendliche, sowie Menschen mit Behinderung.