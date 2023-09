Schwammstadt-Prinzip "Bänke rund um Bäume": Stadtrat Pober möchte Villach noch "heimeliger" machen Villach - Vor wenigen Tagen wurde der erste Schwammstadt-Baum am Villacher Hauptplatz gepflanzt und es sollen weitere folgen. Nun fordert Stadtrat Christian Pober Bänke rund um die Bäume - diese würden nämlich zum Verweilen einladen, ist er sich sicher. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) Christian Pober möchte Villach noch "heimeliger" machen. © Fotomontage 5min.at Artikel zum Thema Erster "Schwamm­stadt-Baum" am Villacher Hauptplatz gepflanztJetzt ist klar, wann am Villacher Hauptplatz weiter gebaut wird

Mehr Bäume, die sowohl mehr Schatten als auch weniger CO2-Ausstoß mitbringen sollen. Das ist das Ziel der Stadt Villach, die gleich mehrere Bäume am Hauptplatz im “Schwammstadt”-Prinzip pflanzen möchte – wir haben berichtet. Am Standesamtsplatz stehen schon einige dieser Bäume, nun wurde eben auch am Hauptplatz einer gepflanzt. “Dies sind Schritte in die richtige Richtung werden aber nicht reichen. Wie wir aus diversen Vorträgen wissen, werden wir zukünftig auch vertikale Begrünung brauchen und allgemein mehr Grün als bisher”, meint Stadtrat Christian Pober.

ÖVP für Bänke um Bäume – Antrag geplant

“Die Bäume sollte man jedenfalls jetzt nicht einfach so stehen lassen. Dies wird auch zu wenig sein”, ist sich der Stadtrat sicher. Er möchte daher vorschlagen, “dass man rund um die Bäume Bänke installiert”. “Diese Bänke würden unter den Bäumen zum verweilen einladen, zum Kaffee trinken oder um einfach eine Rast einzulegen.” Sie würden, nach Sicht Pobers, die Innenstadt “noch heimeliger wirken lassen”. Die ÖVP wird dazu im kommenden Gemeinderat auch einen passenden Antrag einbringen.