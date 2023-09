Gehwege gesperrt Am Montag wird ein Kran am Schloßbergplatz aufgestellt Graz - Derzeit werden abgestorbene Bäume und lose, hängende Gehölzabschnitte an der Westseite des Schloßberges im Bereich nördlich und südlich des Schloßbergplatzes entfernt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) © Manuela Pucher

Zum Abtransport dieser Gehölzabschnitte aus der steilen Wand sowie einer Fichte in der Fläche im Hort Sackstraße Nummer 20 muss am Montag, 20. März 2023, am Schloßbergplatz ein Kran aufgestellt werden. Dadurch werden die beiden Stollenzugänge (Schloßberglift, Schloßbergrutsche, Märchengrottenbahn und Dom im Berg) inklusive öffentliche WC-Anlage von seitens des Schloßbergplatzes nicht zugänglich sein. Ebenfalls wird der Stollenzugang von Osten über den Karmeliterplatz aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Gehwege werden gesperrt

Ebenfalls sind folgende Gehwege an der Westseite des Schloßberges nicht benützbar: Kriegssteig zwischen Schloßbergplatz und Eingang Herbersteingarten und Jubiläumssteig vom Wiednerplätzchen bis Eingang Herbersteingarten. Der Zugang zur Bürgerbastei und Herbersteingarten vom Uhrturm aus ist möglich.