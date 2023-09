Baumnaturdenkmale Gleich zwei Sonder­ausstellungen: Natur und Bio­diversität Graz - In der fotografischen Intervention Monument setzt sich Alek Kawka mit dem Motiv Baum als Naturdenkmal auseinander. Die Austellung ist im Foyer des Joanneumsviertels. Im Naturkundemuseum zeigt die Neue Galerie Graz Viechereien von Walter Köstenbauer. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (252 Wörter) © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

„Baumnaturdenkmale“ sind meist mehrere Hundert Jahre alt. Sie sind einzigartige Naturschöpfungen und historische Zeitzeugen. In der Kunst wurden Bäume häufig als Projektionsfläche für religiöse oder politische Themen gesehen oder als besondere Naturmotive, welche die landschaftliche Schönheit und ihre Erhabenheit hervorheben. Jedoch ist auch die historische Entwicklung unserer Beziehung zur Natur ausschlaggebend für die Darstellung des Baums in der Kunst als ein Werkzeug, mit dem auch komplexe Bereiche unserer Existenz kommuniziert werden.

Abbildung, Betrachtung, Nachdenken und Reflektieren

Eine besondere Bedeutung in den Baumporträts von Alek Kawka kommt dem Totholz in seiner knorrigen, abgestorbenen Form zu – als Symbol der Vergänglichkeit und zugleich als essenzieller Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen. Die Fotos werden auf Glas gedruckt, wobei eine darunterliegende Spiegelebene den Werken einen nebelhaften Schleier verleiht und sich die Darstellung je nach Betrachtungswinkel verändert. Der Spiegel ist dabei nicht nur eine technische Komponente, sondern gewinnt eine tiefere Bedeutung als Allegorie der Abbildung, Betrachtung, des Nachdenkens und Reflektierens.

© Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Kooperation mit der Neuen Galerie Graz

Walter Köstenbauer ist nicht nur Kunstschaffender, sondern seit seinen Jugendtagen auch ein akribischer Naturliebhaber, -beobachter und -sammler. Das Naturkundemuseum am Universalmuseum Joanneum hat vor wenigen Jahren seine Schmetterlingssammlung als Geschenk erhalten, die einen guten Überblick über die damalige Vielfalt dieser Insekten im Grazer Umland zu geben vermag. Der Austausch über die Biodiversität war auch einer der Ausgangspunkte der aktuellen Intervention des Künstlers in der biowissenschaftlichen Dauerausstellung, die in Kooperation mit der Neuen Galerie Graz entstanden ist.

© Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek