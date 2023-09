„Unverhofft“ von Johann Nestroy 50 Jahre Schloss-Spiele Reinthal: neues Programm, neuer Vorstand Graz - Nach drei Jahren pandemiebedingter Schaffenspause spielen die Reinthaler wieder! Zur 50-Jahres Feier wird die Posse „Unverhofft“ von Johann Nestroy aufgeführt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) © Archiv Schloßspiele Reinthal, Heimo Slamanig/Blickkiste

Mit delikatem Wortwitz und temporeichen Abläufen werden die Akteure der Schloss-Spiele Reinthal die komplizierten Schicksalsläufe und Intrigen, die Nestroy in seinem Stück „Unverhofft“ genussvoll auslebt, in gewohnt professioneller Weise auf die Bühne bringen. Die Proben unter der Regie von Alfred Haidacher haben bereits begonnen, die Premiere findet am 23. Juni 2023 um 20 Uhr am Taggerhof in Hönigtal bei Graz statt.

Neuer Vorstand

Bei der heurigen Jahreshauptversammlung legten der seit 50 Jahren tätige Obmann Franz Halbedl und die langjährigen, verdienstvollen Vereinsfunktionäre Hermann Mair und Heinz Schreiner ihre Funktionen zurück. Als neuer Obmann der Schloss-Spiele Reinthal wurde Joachim Fürpass bestellt, Obmann-Stellvertreterin ist Frau Bärbel Hausberger.

Historie der Schloss-Spiele

Aus der Spielgemeinschaft Hohenrain, die 1964 von Franz Fischer zur Orgelweihe der Kirche gegründet wurde, wurden im Jahr 1972 die Schloss-Spiele Reinthal. Im Jahre 1973 fand die ordentliche Vereinsgründung der Schloss-Spiele Reinthal statt. Von 1972 bis 2007 wurden die Aufführungen im idyllischen Schloss Reinthal dargeboten, ab dem Jahr

2008 im malerischen Taggerhof in Hönigtal bei Graz und im Gemeindesaal der Gemeinde Hart bei Graz. Seit nunmehr 50 Jahren sind die Schloss-Spiele Reinthal ein fixer Bestandteil im steirischen Kultursommer. Neben dem alljährlichen Sommertheater wurden und werden auch weitere Aufführungen, Literaturveranstaltungen und Leseabende dargeboten.

Online-Reservierungen Ab dieser Spielsaison besteht nun die Möglichkeit, Kartenreservierungen auch online unter www.schlossspielereinthal.at durchzuführen. Selbstverständlich können Sie auch weiterhin eure Karten telefonisch unter 0664/322 54 32 reservieren.