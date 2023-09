Erfolgsprämie Diese Berufs­gruppe bekommt heuer wieder 800-Euro-Bonus Kärnten - Für rund 18.000 Post-Mitarbeiter gibt es gute Neuigkeiten: Auch heuer bekommen sie für das Jahr 2022 wieder eine Erfolgsprämie in Höhe von 800 Euro. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) © Pixabay / moerschy

Das Jahr 2022 war für die Österreichische Post von herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt. Die hohe Inflation sowie Kriegshandlungen in der Ukraine mit den damit verbundenen Energieengpässen beeinflussten das Konsumverhalten. „Vor diesem Hintergrund ist das Jahr 2022 mit einem stabilen Umsatz in Höhe von 2.522,0 Mio Euro zufriedenstellend verlaufen“, so Generaldirektor Georg Pölzl und ergänzt: „Während das erste Halbjahr noch mit Umsatzrückgängen von 4,0 % im Vergleich zu den sehr guten Halbjahreszahlen des Vorjahres zu kämpfen hatte, konnten die Umsatzerlöse im zweiten Halbjahr um 4,2 % gesteigert werden.“

800 Euro Prämie

Auch heuer können sich Post-Mitarbeiter wieder über eine Erfolgsprämie in Höhe von 800 Euro freuen. “Die Post zahlt bereits seit 21 Jahren eine freiwillige Mitarbeiter*innenbeteiligung als Dank für den außergewöhnlichen Einsatz ihrer Mitarbeiter*innen aus. Das ist einerseits ein Zeichen der Wertschätzung, andererseits natürlich auch ein zusätzlicher Benefit für bestehende und neue Postler*innen”, erklärt Pressesprecher Markus Leitgeb auf Anfrage von 5 Minuten. Die Prämie ergeht an alle Mitarbeiter*innen, die 2022 zumindest mehr als die Hälfte des Jahres bei der Post gearbeitet haben und auch weiterhin angestellt sind. Der Aufsichtsrat hat der Prämie bereits zugestimmt, nun braucht es noch die Beschlussfassung der Dividende in der Hauptversammlung am 20. April. “Die Auszahlung erfolgt steuerfrei bzw. nach Möglichkeit auch frei von Sozialversicherungsabgaben und wird im Mai oder Juni erfolgen”, so Leitgeb abschließend.