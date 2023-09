Tierrettungs-Einsatz

Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf rettete Katze vom Baum

Mantscha - Mittels Anruf wurde die Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf in den späten Abendstunden, am 17. März 2023 zu einer Tierrettung in Mantscha alarmiert.

von Nadia Alina Gressl