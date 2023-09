Kommende Woche Strahlendes Frühlings­wetter: 20-Grad-Marke könnte in Kärnten bald geknackt werden Kärnten - Gute Nachrichten an der Wetterfront - es wird endlich wieder wärmer. Kommende Woche könnte in Kärnten sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) © 5min.at

Da kommt Freude auf! In den letzten Tagen kam die Sonne in Kärnten immer öfter zum Vorschein. Das angenehme Frühlingswetter soll sich laut aktuellen Wetterberichten Mitte nächster Woche fortsetzen.

Wolken am Sonntag

Zunächst kann es am Sonntag aber noch zu dichteren Wolken kommen, speziell in Oberkärnten. “Auch weiter im Osten wird die Sonne im Tagesverlauf öfters von ausgedehnten Wolkenfeldern verdeckt. Meist bleibt es in Kärnten noch durchwegs trocken”, so die Experten der GeoSphere. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 12 und 18 Grad.

Montag: Zuerst Regen, dann Sonne

Auch der Montag beginnt in Kärnten bewölkt, vereinzelt sei in der Früh sogar mit ein paar Regentropfen zu rechnen. Später lockern die Wolken aber auf und es setzt sich sonniges Wetter durch. Die Höchstwerte erreichen bis zu 17 Grad.

20-Grad-Marke könnte geknackt werden

Dann ist es endlich soweit: Ein Hochdruckeinfluss sorgt am Dienstag für überwiegend sonniges Wetter in Kärnten. “Die Temperaturen bleiben weiter überdurchschnittlich”, so die GeoSphere-Experten. So werden Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad vorhergesagt. An machen Orten könnte die 20-Grad-Marke sogar geknackt werden. Am Mittwoch setzt sich das sonnige Wetter in Kärnten voraussichtlich fort.