Zehntausende Euro Schaden U-Haft über Polizist verhängt: Beamter soll schweren Betrug begangen haben Voitsberg - Am gestrigen Freitag, 17. März 2023, nahmen Ermittler einen 59-jährigen Polizeibeamten aus dem Bezirk Voitsberg fest. Er steht im Verdacht, mehrfach Betrugshandlungen sowie Eigentumsdelikte begangen zu haben. Dabei dürfte ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) © 5min.at

Der Polizist soll sich unter anderem bereits seit mehreren Jahren mehrmals Geld von Privatpersonen ausgeliehen, dieses aber nie zurückbezahlt haben. Zudem steht der 59-Jährige im Verdacht, bereits im Vorjahr die Tageseinnahmen einer Tankstelle gemeinsam mit Komplizen gestohlen zu haben. Grund dafür sollen finanzielle Schwierigkeiten gewesen sein. Auch disziplinäre Verfehlungen werden dem 59-Jährigen zur Last gelegt.

Verdächtiger suspendiert

Aufgrund der im Dezember des Vorjahres bekannt gewordenen Vorwürfe hat die zuständige Dienstbehörde der Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark den 59-Jährigen umgehend (vorläufig) vom Dienst suspendiert. Die Bundesdisziplinarbehörde (BMKÖS) hat die Suspendierung mittlerweile bestätigt. Auch strafrechtliche Ermittlungen wurden umgehend eingeleitet.

U-Haft verhängt

Nunmehr hat sich der Tatverdacht so weit erhärtet, dass auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme des Mannes erfolgte. Der Beamte zeigte sich zu den erhobenen Vorwürfen nur teilweise geständig und wurde nach seiner Einvernahme in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Dort wurde am heutigen Tag die Untersuchungshaft verhängt. Weitere Ermittlungen laufen.