Bürgermeister Christian Scheider geehrt Kameradschafts­bund Kärnten feierte 70-Jahr-Jubiläum Klagenfurt - Seit sieben Jahrzehnten steht der Kameradschaftsbund Kärnten für Frieden, Zusammenhalt und Heimatverbundenheit. Bürgermeister Christian Scheider gratulierte herzlich zum Jubiläum und wurde im Rahmen des Festaktes mit dem Landesehrenkreuz in Gold geehrt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider erhält im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum „70 Jahre Kameradschaftsbund Kärnten“. © StadtKommunikation / Thomas Hude

Mit einem würdevollen Festakt wurde heute, Samstagvormittag, in der Klagenfurter Windischkaserne das 70jährige Jubiläum des Kärntner Kameradschaftsbundes gefeiert. Nach der großen Flaggenparade und Festansprachen durch den Präsidenten des Kärntner Kameradschaftsbundes, Chefinspektor Norbert Hassler und weiteren hochrangigen Funktionären wurde auch der Landesdelegiertentag im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten begangen.

Bürgermeister Scheider geehrt

Bürgermeister Christian Scheider gratulierte herzlich zum Jubiläum einer „Gemeinschaft, die in Zeiten, in denen in Europa Krieg herrscht, durch ihre Heimatverbundenheit, den Zusammenhalt und die Kameradschaft wichtige Werte und Stabilität vermittelt“. Der Österreichische Kameradschaftsbund ist ein überparteilicher Verein mit mehr als 250.000 Mitgliedern in neun Landesverbänden und rund 1.800 autonom organisierten Orts- und Stadtverbänden. Zum Abschluss der Feierlichkeiten wurden Bürgermeister Christian Scheider und Landesrat Martin Gruber mit dem goldenen Landesehrenkreuz mit Schwertern, Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser mit dem Großen Landesorden in Gold geehrt.