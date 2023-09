Jetzt fix!

"Bowls and Pots" eröffnet zweiten Standort in der Grazer Sporgasse

Graz - Das Unternehmen BOWL & POTS by MayKay scheint auf Expansionskurs zu sein. Kürzlich erst gab es eine Neueröffnung im Styria Center in der Annenstraße. Nun folgt bald ein weiterer Standort in der Sporgasse - mit neuem Konzept.