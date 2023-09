Gratulation! Para-Eishockey: Carinthian Steelers Klagenfurt sind Meister! Klagenfurt - Favorit Carinthian Steelers Klagenfurt setzte sich im Finale der Para-Eishockey-Meisterschaft gegen die Steirischen Panther Graz mit 5:0 durch und eroberte den Titel zum dritten Mal in Folge. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Mit acht Siegen – einer davon nach Penaltyschießen – in acht direkten Duellen im Grunddurchgang der Para-Meisterschaft fuhren die Carinthian Steelers Klagenfurt ins Finale gegen die Steirischen Panther im Eissportzentrum von St. Pölten. Die Kärntner wurden im Endspiel ihrer Favoritenrolle gerecht und gingen durch Sandro Kalegaris in Minute 13 in Führung. Die Steelers bauten den Vorsprung im zweiten Abschnitt mit einem Doppelschlag aus. Zunächst traf Kai Habeler in Minute 26 zum 2:0, nur 46 Sekunden später erzielte Timo Ropp das 3:0. Im Schlussabschnitt avancierte Sandro Kalegaris mit zwei weiteren Volltreffern zum Mann des Finales: In Minute 34 machte er mit einem Shorthander zum 4:0 alles klar und stellte in Minute 44 den 5:0-Endstand her.

Mit dem Sieg holten die Kärntner, bei denen ÖEHV-Nationalteamkeeper Michael Ossimitz ein Shutout gelang, zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft.