Feuerwehren im Einsatz

Bio-Kompost geriet in Brand: Nachbar verhinderte Schlimmeres

Velden - Am Samstagabend geriet der Bio-Kompost auf einem Grundstück in Velden am Wörthersee aus bisher unbekannter Ursache in Brand.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (43 Wörter)