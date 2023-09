Wow! Sensations­fund: Seltenes Saurierskelett im Gitschtal entdeckt Kärnten - In Fachkreisen trägt der Arriacher Geologe Dr. Georg Kandutsch schon den Namen „Mister Saurier“, weil er im Gebiet des Weissensee eine Saurierart entdeckte die noch nicht bestimmt war und daher nach seinem Entdecker bekannt wurde: Saurier Kandutsch – wir berichteten. Was er nun im Gitschtal fand, toppt alles noch ein Mal: Ein komplettes erhaltenes versteinertes 1,20 Meter langes Skelett eines Nothosauriers, das vor mehr als 243 Millionen Jahren im damaligen Urmeer starb. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) Exklusiv © privat/KK

Der Sammlerwert, wenn es restauriert sein wird: Mindestens 250.000 Euro. Für 5 Minuten zeigte der Geologe exklusiv erste Fotos. So viel ist jetzt schon klar: In Kärnten wurde diese Spezies noch nie gefunden. Aber Kandutsch, der offensichtlich eine spezielle Nase für Saurier hat, immerhin hat er schon 50 Stück von Verwandten des Nothosauriers im Gebiet des Weissensees entdeckt, hatte schon einige Zeit nach dem Reptil gesucht. „Ich dachte mir, es muss doch irgendwo auch so einer zu finden sein“. Im Vorjahr war es dann soweit: „Das Prachtexemplar ist vom der Schwanzspitze bis zum Kopf komplett erhalten, da war sogar ich überrascht“, schildert er den Sensationsfund. Nur in Bayern fand man noch einige Exemplare, die aber, so erzählt der Geologe, keineswegs so prächtig erhalten sind als dieses aus dem Gitschtal.

Jetzt ist er dabei, das 120 Zentimeter lange Prachtstück zu präparieren. „Ich schätze, bis es total fertig sein wird, wird es noch einige Monate brauchen. Insgesamt werden da wohl 2000 Stunden drauf gehen“. Anschließend soll der spektakuläre Fund auf der Nockalm, wo der Geologe ein Museum betreibt, ausgestellt werden.