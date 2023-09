Tolle Leistung 9:0 Heimsieg! VSV Unihockey fixiert Finaleinzug Villach - Mit einem klaren 9:0 Heimsieg gegen IC Graz sichert sich der VSV Unihockey am Samstag souverän den Finaleinzug um die Österreichische Meisterschaft. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © Bernd Stefan / hockey_sports_photos

Wurmitzer (4) und Schmid (3) waren die Topscorer beim VSV. Tormann Karli Dorfer hielt seinen Kasten rein und sorgte für das zweite Shut out in dieser Saison. Kommendes Wochenende steigen in Villach die ersten beiden Finalspiele (Best of Five). Samstag und Sonntag geht es gegen den Wiener SV wie bereits im Vorjahr um den österreichischen Meistertitel im Floorball. Es wird wieder eine Serie auf Augenhöhe erwartet, im Extremfall geht es über 5 Spiele, wobei der VSV als Erster im Grunddurchgang das Heimreicht hätte.