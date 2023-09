Botschafterin zu Besuch Karibische Note im Goldenen Buch der Stadt Graz Graz - Laura Faxas de Jorgensen, Botschafterin der Dominikanischen Republik, hat sich am 16. März 2023 ins Goldene Buch der Stadt Graz eingetragen. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (408 Wörter) Die Botschafterin beim Eintrag ins Goldene Buch © Stadt Graz/Fischer

Auf den ersten Blick haben die Dominikanische Republik und Österreich nur wenig gemeinsam. Ist die präsidentielle Republik auf der Insel Hispaniola doch mehr für schöne Strände bekannt, während man sich in unseren Sphären eher mit einer wunderbaren Berglandschaft rühmt. Doch bei einem tiefgehenden Gespräch zwischen Botschafterin Laura Faxas de Jorgensen und Bürgermeisterin Elke Kahr ließen sich doch überraschend viele Parallelen feststellen. So meinte Faxas nach einigen Minuten: „Unsere beiden Länder verbindet viel! Es gibt einige Städte in ähnlicher Größe und wir teilen uns die gemeinsamen Werte einer sozialen Gesellschaft. Außerdem haben wir die höchsten Berge in der gesamten Karibik.”

Eine Frage der Haltung

Beide Länder spüren außerdem die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs deutlich im Alltag. Auch in der Dominikanischen Republik seien die Kosten für Benzin und Nahrung seit Kriegsbeginn merkbar angestiegen. Kahr unterstrich bei diesem Thema noch einmal die historisch gefestigte neutrale Haltung Österreichs und wies darauf hin, wie wichtig es trotzdem – oder gerade deswegen – ist, Haltung zu bewahren: „Das Engagement für Frieden halte ich für immens wichtig. Ohne Frieden ist alles nichts wert. Wir in Graz vereinen so viele Nationen in unserer Stadt. Graz ist ein Schmelztiegel und das ist uns wichtig. Es gibt viel zu tun, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Ein besonderer Fokus liegt bei uns auf dem leistbaren Wohnbau, hier muss viel getan werden, um der Inflation und den Mietpreissteigerungen entgegenzusteuern.”

Im weiteren Gesprächsverlauf wurden noch große Themen wie die Integration und Tourismus angesprochen. Ein besonderes Interesse zeigte Faxas an den großflächigen Maßnahmen, die die Stadt Graz im Gesundheitsbereich sowie im Bildungsbereich setzt.

© Stadt Graz/Fischer © Stadt Graz/Fischer

Das Gemeinsame macht uns zu Schwestern und Brüdern

Mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Graz endete der tiefgründige Austausch. Kahr subsummierte das Treffen wie folgt: „Wir sind dankbar für Ihr Kommen. Ihr Land ist uns nicht sofort präsent, die gemeinsamen Sorgen und die gemeinsame Schönheit zeigt aber, dass wir überall auf dieser Welt Schwester und Brüder sind. Wir müssen in unserer Heimat gute Arbeit für unseren Planeten leisten, denn die Menschen erwarten sich nicht nur Worte, sondern Lösungen auf ihre täglichen Probleme.” Dies erwiderte Faxas und strich hervor, dass dieser Besuch nicht ihr letzter in Graz sein werde: „Wir freuen uns über den Austausch und werden jedenfalls in Kontakt bleiben!”