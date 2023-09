Prozess Cobra schnappte Drogen­schmuggler: Suchtgift im Millionen­wert per Post versendet Klagenfurt - Am Montag, 20. März, kommt es in Klagenfurt zum Prozess rund um einen ungewöhnlichen Suchgifthandel in Millionenhöhe. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) VOR GERICHT © PIXABAY | STEVEPB

Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, zu einem Suchtgifthandel von 3.270,1 Gramm Methamphetaminen – es handelt sich dabei um synthetisch hergestellte Drogen – beigetragen zu haben. Gegen Bezahlung soll er sich dazu bereit erklärt haben, die Suchtgiftsendung vorerst entgegen zu nehmen. Der Mann sollte die Drogen zwischenlagern und schließlich an eine neue Zieladresse weiterleiten. Die Drogen sollten zunächst von Armenien nach Kärnten geschmuggelt und später nach Japan verkauft werden.

Angeklagter von Cobra festgenommen

Das Drogenpaket wurde dem Angeklagten per Postweg über das Postverteilerzentrum in Wien zwar zugestellt, wenig später wurde er aber bereits von Beamten des Einsatzkommandos Cobra festgenommen. Laut Ermittlungsergebnissen werde ein Gramm Methamphetamin in Japan (Zielland) um 1.000 Euro gehandelt. Bei den rund 3.200 Gramm handelte es sich also um Suchtgift in Höhe von rund 3 Millionen Euro.

Am Montagvormittag, 20. März, muss sich der Angeklagte nun am Landesgericht Klagenfurt verantworten.