Am 29. März Bowls, Burger und Co.: Veganes Lokal eröffnet in der Shopping City Seiers­berg Seiersberg - Schon am 29. März feiert das Veggiezz in der Shopping City Seiersberg Neueröffnung. Auf der Speisekarte befinden sich zahlreiche vegane Köstlichkeiten.

Wer sich vegan ernährt, muss auf gutes Essen nicht verzichten. Diese Philosophie vertritt auch das “Veggiezz”, denn das Lokal bietet zu 100 Prozent vegane Speisen an. Gäste können zwischen einem vielseitigem Angebot aus Bowls, Burgern, Suppen, Salaten und Co. wählen. Einen Blick auf die Speisekarte wirfst du hier.

Neueröffnung in Seiersberg

In Wien, Linz und Karlsruhe (Deutschland) werden bereits Verggiezz-Filialen betrieben. Nun bekommt bald auch der Raum Graz einen Standort. Am 29. März findet die offizielle Neueröffnung in der Shopping City Seiersberg statt. Guten Appetit!