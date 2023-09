Bildungszentrum für nachhaltige Ernährungs- und Esskultur Kärntens erste Slow Food Akademie der Alpen startet im Frühsommer Hermagor - Ein einzigartiges Bildungsangebot für nachhaltige Ernährungs- & Esskultur im Alpenraum startet im Frühsommer 2023. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) © Martin Lugger

Wie können regionale, gesunde und nachhaltig erzeugte Lebensmittel und ihr Nutzen für die Gesundheit die Grundlage für eine hervorragende Lebens- und Erlebnisqualität in der Region werden? Was muss getan werden, um Anreize zum klimaschonenden und klimaangepassten Umgang mit Nahrungsmitteln zu vermitteln, die auch der Gesundheit dienen? Auf dem Weg zur nachhaltigsten Region Österreichs – Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal, Weissensee – stehen Fragen zur Ernährungs- und Esskultur für Bewohner und Urlaubsgäste gleichermaßen im Fokus.

Bildungszentrum für nachhaltige Ernährungs- und Esskultur

Die „Slow Food Akademie“ will durch ein breites interaktives Bildungsprogramm (Vorträge, Workshops, Schulungen, Erfahrungsaustausch, …) für unterschiedlichste Berufs- und Interessensgruppen im Ernährungsbereich Kompetenzen schärfen, Lösungen suchen, Antworten finden und zur regionalen Ernährungssouveränität beitragen. Die „Erste Slow Food Akademie der Alpen“ ist in Zusammenarbeit der ARGE BK Slow Food Travel Alpe Adria Kärnten, LAG-Region Hermagor, Klima- und Energiemodellregion Tourismus und der NLW Tourismus Marketing GmbH als Projekt für ein regionales Bildungsprogramm für nachhaltige Ernährungs- und Esskultur entstanden.