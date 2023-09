Erste Live-Show Grazer Tanzschul­besitzer zu Besuch bei Dancing Stars Graz - Die Inhaber der erfolgreichen Grazer Tanzschule Conny und Dado waren bei der ersten Dancing Stars Sendung 2023 live dabei. Nun erzählen sie in ihrem Podcast, was sie mit der derzeitigen Teilnehmerin Corinna Kamper verbindet und verraten, warum sie nicht immer Fans von Sendungen dieser Art waren. von Dorit Sixl 2 Minuten Lesezeit (294 Wörter) (v.l.n.r) Danilo Campisi, Corinna Kamper, Cornelia Leban-Ibrakovic und Dado Ibrakovic © connydado/Next Wave Visuals

Am 3. März 2023 startete die neue Staffel von Dancing Stars und zehn Tanzpaare stellten erstmals ihr Talent unter Beweis, unter anderem die Rennfahrerin und Moderatorin Corinna Kamper mit ihrem Tanzpartner Danilo Campisi. Sie verzauberten das Publikum, darunter auch Cornelia Leban-Ibrakovic und Dado Ibrakovic, mit einer Rumba.

Tanz-Tipps von den Profis abgeholt

Im Vorfeld der Dancing Stars hat sich Corrina Kamper an Conny und Dado gewendet, um als Vorbereitung für die Show schon einige Basics des Tanzens zu lernen, da sie in ihrem Leben noch nie etwas mit Tanzen zu tun hatte. Es wurde zwei Monate lang sehr hart mit den Tanzprofis selbst trainiert und das Tanzprojekt war erfolgreich. Die engagierten Tanzlehrer haben in ihr aber auch die Leidenschaft zum Tanzen geweckt und es hat sich eine Freundschaft fürs Leben entwickelt.

Mit kritischen Augen

In der aktuellen Episode ihres Social Dancing Podcasts erzählen Conny und Dado, dass sie Dancing Stars, Let’s Dance und Co. nicht immer gerne geschaut haben. Diese Sendungen in der Vergangenheit sogar eher als problematisch empfunden haben. „Die Kommentare von der Jury bei Let’s Dance, aber auch bei Dancing Stars waren zu persönlich, zu beleidigend und unpassend“, betont Dado dabei. Der Lernprozess sei mit persönlicher Beleidigung behaftet worden.

Tanzen lernen im Schnelldurchlauf

Doch nun haben sie einen neuen Eindruck bekommen können. Es wurde laut ihnen bei der ersten Folge nicht nur nett, gut und konstruktiv bewertet, sowie gutes Feedback gegeben, sondern sie konnten auch die Ansichten von den Promis hören. Diese waren der Meinung, dass Tanzen viel Freude bringt und teilweise sogar die Einstellung zum Leben verändert. Dancing Stars ist für sie aber auch eine Faszination, da der Prozess des Tanzen Lernens, der normalerweise jahrelang dauert, in nur wenigen Wochen passiert.