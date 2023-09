Bei Prima la musica aufgetreten 252 Kärntner Jung­musiker für ihre Leistung aus­gezeichnet Kärnten - 252 musikalische Talente sind in diesem Jahr beim 31. Landeswettbewerb prima la musica in der CMA Ossiach aufgetreten und haben dabei vom 6. März bis zum 10. März ihr außergewöhnliches Können unter Beweis gestellt. Sie alle erhielten heute eine Urkunde von Landeshauptmann Peter Kaiser. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (346 Wörter) © LPD Kärnten/Just

Heute, Sonntag, erfolgte im Konzerthaus in Klagenfurt die Urkundenverleihung an die Kinder und Jugendlichen, die am Jugendmusikwettbewerb teilgenommen haben. Die Besten der Besten – insgesamt acht Ensembles und 27 Solistinnen sowie Solisten werden zwischen 18. bis 29. Mai am Bundeswettbewerb teilnehmen, der heuer in Graz stattfindet.

Sonderpreis für siebenjährigen Sebastian

Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser betonte bei seiner Rede, Kärntens Musikschulwesen sei sehr international orientiert. „Heute erleben wir demnach eine Reise musikalischer Natur, die zeigt, welch hohen Stellenwert die musikalische Ausbildung und die Exzellenzvermittlung in Kärnten besitzt. Ich möchte allen jungen Musikern herzlich gratulieren und euch allen meine große Bewunderung aussprechen. Mein Dank gilt vor allem auch allen Pädagogen sowie allen Erziehungsverantwortlichen und Eltern für ihren unermüdlichen Einsatz“, so Kaiser. Der Landeshauptmann verlieh im Anschluss an seine Rede den Sonderpreis des Landeshauptmannes an den siebenjährigen Sebastian Schönfelder von der Musikschule Spittal-Baldramsdorf für sein Spiel an der Trompete und dem Flügelhorn.

“Jede künstlerische Leistung ist ein Sieg”

Johann Brunner, Direktor der Musikschule Spittal-Baldramsdorf und „Musik der Jugend“-Bundesfachbeirat, begrüßte alle anwesenden Musiker herzlich im Konzerthaus. Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem Bischof Josef Marketz, Ossiachs Bürgermeister Gernot Prinz und Landesamtsdirektor Dieter Platzer. „Jede künstlerische Leistung ist ein Sieg über die menschliche Trägheit, sagte einst Herbert von Karajan. Ihr alle leistet mehr als viele eurer Alterskollegen – und habt es heute verdient, gefeiert zu werden“, sagte Brunner.

Prima la musica, der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb

Prima la musica ist der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb und richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Freude am Musizieren und musikalischen Wettstreit haben. Der Wettbewerb wird auf Landes- und Bundesebene durchgeführt. Die besten Teilnehmer der Landeswettbewerbe werden zum Bundeswettbewerb eingeladen. In den 68 Kärntner Musikschulen werden derzeit über 13.000 Buben und Mädchen unterrichtet, nur die Besten unter ihnen nehmen bei prima la musica teil – beim diesjährigen Landeswettbewerb waren unter den 252 Teilnehmern 169 Solistinnen und Solisten sowie 36 Ensembles. Solistisch waren heuer die Blasinstrumente an der Reihe – von der Blockflöte über die Trompete bis hin zum Saxofon.