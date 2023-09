Wetterprognose Steirer startet mit Regen & Wolken in die neue Woche Steiermark - Der Montag startet für die Steirer bewölkt. Erst gegen Nachmittag kämpft sich die Sonne hin und wieder durch. Vereinzelt ist mit Regenschauern zu rechnen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © Hannah Kulmitzer

“Der Start in die neue Woche beginnt mit vielen Wolken, die im Laufe des Tages wieder auflockern. Teils nass wird es am Vormittag speziell noch in der nördlichen Obersteiermark, aber auch im Südosten des Landes kann es leicht regnen. Am Nachmittag gibt es dann überall ein wenig Sonnenschein und vorwiegend trockene Verhältnisse. Mäßiger, am Alpenostrand und im Ennstal teils lebhafter Nordwestwind”, so die Experten der GeoSphere Austria. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.