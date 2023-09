Mit Waldrappen-Nachwuchs Cool: Tier­park Rosegg öffnet bald wieder seine Pforten Rosegg - Der Frühling steht vor der Tür: Ein beliebtes Ausflugsziel der Kärntner an sonnigen, warmen Tagen ist der Tierpark Rosegg. Dieser sperrt am 1. April wieder auf. Der 30 Hektar große Tierpark lädt zu langen Spaziergängen mit der Familie ein. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) #GOODNews © 5min.at

Gute Neuigkeiten: In ungefähr zwei Wochen, am Freitag 1. April 2023, öffnet der Tierpark Rosegg wieder seine Pforten. Täglich könnt ihr dort dann über 300 Tiere sichten und im Frühjahr gibt es zudem vermehrt Tierbabys. Eine der Besonderheiten des Parks sind die vielen freilaufenden Tiere. Mit wem möchtest du einen Ausflug dorthin machen?

Tierpark darf sich über Nachwuchs freuen

Nachwuchs wird demnächst auch erwartet. Das Waldrappen-Pärchen Jupiter und Lilly haben ihr erstes Ei bekommen. Jupiter war eine Zeit lang in Friaul, Anfang Feber ist er schließlich wieder in den Tierpark Rosegg zurückgekehrt. Der Tierpark Rosegg ist bereits seit vielen Jahren Partner des Waldrappteams, eines der größten Artenschutzprojekte in Europa. Der Waldrapp zählt zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit und gilt in freier Natur als beinahe ausgestorben. Ziel des Tierparks und des Waldrappteams ist es daher, die Vögel im Gebiet wieder anzusiedeln.