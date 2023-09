Acht Jahre nach seinem Tod

Streit um Udo Jürgens-Erbe geht in eine neue Runde

Klagenfurt - "Was wirklich zählt auf dieser Welt, bekommst du nicht für Geld", heißt es in dem Lied "Was wirklich zählt auf dieser Welt" von Udo Jürgens. Das sehen Udos Erben anscheinend nicht so. Denn der Streit um seinen musikalischen Nachlass geht in eine neue Runde.