Böse Überraschung

Kellnerin traut ihren Augen nicht, als sie die Theken­lade öffnet

Kötschach-Mauthen - Für eine Kellnerin in einem Gasthaus in Kötschach-Mauthen sollte heute ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag sein. Sie bediente zwei Gäste an der Theke, diese bezahlten sofort und verließen dann auch das Lokal. Als die Kellnerin wenig später in die Thekenlade blickte, kann sie ihren Augen nicht trauen.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (109 Wörter)