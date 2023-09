Trotz Niederlage: Violetten sichern sich Platz in der Meisterrunde Klagenfurt - Der violette Wahnsinn geht weiter! Die Austria Klagenfurt hat sich für die Meisterrunde der der ADMIRAL Bundesliga qualifiziert und damit frühzeitig den Klassenerhalt fixiert. Trotz eines 2:4 gegen Austria Lustenau beendete das Team von Peter Pacult den Grunddurchgang auf dem sechsten Platz. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (313 Wörter) © Austria Klagenfurt / Kuess

Das heutige Match gegen Austria Lustenau begann für die Waidmannsdorfer alles andere als nach Wunsch: Es dauerte 20 Sekunden, als Abwehrchef Mahrer die Gelbe Karte sah – es war die fünfte Verwarnung im Saisonverlauf, er muss daher zum Playoff-Auftakt eine Sperre absitzen. Vier Minuten waren gespielt, da wurde Rieder mit der Roten Karte vom Platz gestellt – 86 Minuten Unterzahl.

Mahrer schoss Eigentor

Die Hausherren übernahmen mit einem Mann mehr das Kommando, gingen in der 25. Minute in Führung: Nemanja Motika (Lustenau) drang mit einem sehenswerten Solo in den Strafraum ein, brachte den Ball in die Mitte und Mahrer fälschte die Kugel ins eigene Tor ab. Die „Krönung“ des Gruselstarts der Klagenfurter. Es ging turbulent weiter: Nach einem Freistoß von Irving sprang Yadaly Diaby die Kugel an den Oberarm, Schiedsrichter Sebastian Gishamer hatte das nicht gesehen, doch wie schon vor Rieders Platzverweis schaltete sich VAR Stefan Ebner ein. Den fälligen Elfmeter verwandelte Irving zum Ausgleich. Einige Minuten später schoss Diaby schließlich das zweite Tor für die Vorarlberger.

Sieg für Lustenau

Violett in Rückstand, in Unterzahl – die Hoffnung, aus eigener Kraft die Wende herbeizuführen, dürfte bei Protagonisten und Fans recht gering gewesen sein. Zumal die Ländle-Kicker nach dem Seitenwechsel alles im Griff hatten, hinten sicher standen und zunächst nur einen Pink-Kopfball erlaubten, den Tormann Domenik Schierl parierte. Auf der anderen Seite machte Michael Cheukoua den Deckel drauf, ehe Pink aus der Distanz verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Emrehan Gedikli.

Aufstieg in die Meisterrunde

Mit 2:4 gingen die Violetten als Verlierer vom Rasen. Nach dem Abpfiff bejubelten die Violetten den Aufstieg in die Meisterrunde erst im Reichshofstadion mit den mitgereisten Fans. Dann ging es mit dem Bus aus Vorarlberg zurück in die Kärntner Landeshauptstadt. Der Vorverkauf für das Playoff-Abo ist im Online-Shop gestartet, die Paarungen und Termine werden zeitnah von der ÖFBL bekanntgegeben.