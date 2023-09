Beide geständig Festnahme: Diebes-Duo auf frischer Tat ertappt Graz/ Straßgang - Freitagnachmittag, 17. März 2023, wurden zwei Ladendiebe von der Polizei festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Personen bereits polizeilich gesucht wurden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © 5min

Die beiden kroatischen Ladendiebe (männlich 49 Jahre und weiblich 42 Jahre) wurden in Graz gegen 15.45 Uhr bei einem Ladendiebstahl von Modekleidung auf frischer Tat ertappt und anschließend der Polizei vorgeführt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Beschuldigten ein paar Stunden zuvor bereits in Villach ebenfalls einen Ladendiebstahl von Markenmode begangen haben. Weiters händigte der männliche Beschuldigte im Zuge der Datenaufnahme gefälschte Papiere aus, welches aber von den Polizisten bemerkt wurde.

Beide zeigen sich geständig

Bei weiterer Ermittlung stellte man fest, dass gegen beide Personen eine Festnahmeanordnung seitens der Staatsanwaltschaft läuft. So wurde die Frau bereits von der Staatsanwaltschaft Innsbruck aufgrund gewerbsmäßigen Diebstahls, der Mann sogar von den slowenischen Behörden aufgrund von Raub gesucht. Die in Villach gestohlene Markenkleidung mit einem vierstelligen Verkaufswert konnte bei den Personen sichergestellt werden. Beide zeigten sich zu den Tatvorwürfen geständig. Die Beschuldigten wurden vorerst in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.