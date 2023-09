Im Kreisverkehr gestürzt Fahrt mit Mofa endete für 15-Jährigen im Kranken­haus Feldkirchen - Der 15-jährige Feldkirchner ist heute Nachmittag mit seinem Mofa bei einem Kreisverkehr gestürzt. Er musste ins ELKI gebracht werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (43 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

Am heutigen Sonntagnachmittag, dem 19. März, um 17.10 Uhr war ein 15-jähriger Bursche mit seinem Motorfahrrad auf einer Gemeindestraße in Feldkirchen unterwegs. Bei einem Kreisverkehr stürzte er aus eigenem Verschulden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das ELKI Klagenfurt eingeliefert.