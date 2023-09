Beide geständig Erst stahl Diebes-Duo Marken­kleidung, dann klickten die Hand­schellen Villach/Graz - Ein kroatisches Diebes-Duo, ein 49-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau, stahlen am Freitag, dem 17. März, teure Markenmode mit einem vierstelligen Verkaufswert. Wenige Stunden wollten sie ihren nächsten Diebstahl in Graz begehen. Hier wurde ihnen allerdings ein Strich durch die Rechnung gezogen und es klickten die Handschellen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) SYMBOLFOTO © BMI / Alexander TUMA

Zwei kroatische Ladendiebe, ein 49-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau, hatten am Freitag, dem 17. März, in einem Villacher Geschäft Markenmode gestohlen. Wenige Stunden später begangen sie die nächste Tat, dieses Mal allerdings in Graz. Sie hätten wohl nicht erwartet, dass das ihr letzter Streifzug sein würde, denn noch am selben Nachmittag klickte für das Diebes-Duo die Handschellen. Sie wurden beim Ladendiebstahl in Graz auf frischer Tat ertappt.

Diebes-Duo wurde bereits wegen anderen Taten gesucht

Bei der Datenaufnahme händigte der 49-jährige Mann sogar noch gefälschte Papiere aus, die Polizisten bemerkten dies aber sofort. “Bei weiterer Ermittlung stellte man fest, dass gegen beide Personen eine Festnahmeanordnung seitens der Staatsanwaltschaft läuft”, heißt es seitens der Polizei. So wurde die Frau bereits von der Staatsanwaltschaft Innsbruck aufgrund gewerbsmäßigen Diebstahls, der Mann sogar von den slowenischen Behörden aufgrund von Raub gesucht.

Beide geständig

Die in Villach gestohlene Markenkleidung mit einem vierstelligen Verkaufswert konnte bei den Personen sichergestellt werden. Beide zeigten sich zu den Tatvorwürfen geständig. Die Beschuldigten wurden vorerst in die Justizanstalt Jakomini, Graz, eingeliefert.