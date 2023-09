Heute Nachmittag Unfall mit Holz­spalter: 12-Jähriger erlitt schwere Schnitt­verletzungen Sinabelkirchen - Sonntagnachmittag, 19. März 2023, ereignete sich ein Unfall mit einem Holzspalter, bei dem sich ein 12-Jähriger schwere Verletzungen zuzog. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © 5min.at

Gegen 14 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert, dass sich soeben ein Unfall zugetragen habe, bei dem sich ein zwölf Jahre alter Junge schwer an der Hand verletzte. Vor Ort wurde der Junge durch die Rettungskräfte erstversorgt und anschließend mittels Helikopter in die Kinderklinik-Graz verbracht. Laut Zeugenangaben habe der Junge bei Holzarbeiten zugesehen. In einem unbeaufsichtigten Moment dürfte er mit der Hand zwischen der Schneide des Holzspalters und einem Holz eingeklemmt worden sein. Er erlitt schwere Schnittverletzungen.