Heute Nachmittag Raserei mit Sport­wagen bescherte Spittaler Ver­letzungen & kaputtes Auto Spittal an der Drau - Als der 56-jährige Spittaler auf der Millstätter Bundesstraße stark beschleunigte, kam er mit seinem Sportwagen ins Schleudern. Der Lenker musste mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen. Das Auto wurde stark beschädigt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (121 Wörter) © FF Millstatt

Am heutigen Sonntag, gegen 16.45 Uhr, lenkte ein 56-jähriger Spittaler seinen Sportwagen auf der Millstätter Bundesstraße, B98, in Richtung Döbriach. Dabei beschleunigte er im Ortsgebiet von Dellach am Millstättersee stark und kam dabei ins Schleudern. Der Sportwagen schlitterte nach rechts über den Rad- und Gehweg und prallte gegen die Natursteinmauer des Rad- und Gehweges.

Mit Rettungshubschrauber abtransportiert

In weiterer Folge wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb am Dach auf der Fahrbahn Richtung Millstatt liegen. Der 56-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen. Der Sportwagen wurde stark beschädigt. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung.