Snowboard- und Freeski-Freestyle "Kanzel-Cup": Das waren die Big Air-Landesmeisterschaften auf der Gerlitzen Alpe Gerlitzen Alpe - Am heutigen Sonntag fand zum ersten Mal der Kanzel-Cup auf der Gerlitzen Alpe statt. Die Jungsportler kämpften dabei um den Landesmeistertitel im Big Air. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) © Stefanie-Samitz

Kärntens Freestyle Szene traf sich heute zum ersten Kanzel-Cup auf der Gerlitzen Alpe. Insgesamt 40 Snowboard- und Freeski-Athleten kämpften bei den Kärntner Big Air Landesmeisterschaften um den heißbegehrten Titel. Auch Snowboard-Asse Anna Gasser und Clemens Millauer waren als Stargäste zu Besuch, um den lokalen Wintersportnachwuchs zu unterstützen.

Grundstein für den Kärntner Freestyle-Wintersport

Ins Leben gerufen wurde dieses Event von Felix Widnig und Klaus Hofmeister vom SK ASKÖ Landskron in Zusammenarbeit mit den Bergbahnen Gerlitzen Alpe. „Da es momentan keine fixe Struktur für den Freestyle Wintersport in Kärnten gibt, soll mit diesem Event ein Grundstein dafür gelegt werden“, so Felix Widnig. „In weiterer Folge soll das zur Bildung eines Kärntner Freestyle Kaders und einer Freestyle Landescup-Tour führen“. Bergbahnen Geschäftsführer Hans Hopfgartner als Unterstützer der Veranstaltung: „Wir auf der Gerlitzen Alpe sehen uns als Ausbildungszentrum für den Wintersport, weshalb wir auch bei dieser Veranstaltung gerne mit dabei waren, um junge Nachwuchstalente in Kärnten zu fördern.“