Schadenssumme unbekannt Unbekannte brachen Baucontainer auf, stahlen aber nichts Pischelsdorf/ Weiz - Freitagabend, 17. März 2023, haben unbekannte Täter Baustellencontainer aufgebrochen und Diesel aus einem unversperrten Tank gestohlen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) © 5min.at

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Freitagabend im Schutz der Dunkelheit gegen 19 Uhr, auf einem Firmenlagerplatz, mehrere Baustoffcontainer aufgebrochen. Dabei haben die Täter die Container beschädigt, um in das Innere zu gelangen. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde aus den Containern allerdings nichts gestohlen. Ein ebenfalls am dortigen Lagerplatz abgestellter, unversperrter Tank für LKW-Diesel, wurde von den Tätern geöffnet und geleert. Die Schadenssumme ist bis dato noch nicht bekannt.