Ursache unbekannt Florianis bei Mülltonnen-Brand im Einsatz St. Andrä im Lavanttal - 18 Kräfte der Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal standen am Sonntagabend bei einem Mülltonnen-Vollbrand im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal

Am heutigen Sonntagabend, um 19.30 Uhr, wurde die Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal zu einem Brandeinsatz alarmiert. Mehrere Mülltonnen gerieten aus unbekannter Ursache in Vollbrand. Schnell konnten die Florianis das Feuer eindämmen. “Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde die angrenzende Fassade mittels Säbelsäge geöffnet. Der geöffnete Fassadenbereich wurde mittels einer Wärmebildkamera nachkontrolliert”, berichtet die Feuerwehr. Nach einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte wieder in die Rüsthäuser einrücken.