Wetterprognose Montag bringt den Kärntnern Regen & Wolken Kärnten - Der Montag startet für die Kärntner bewölkt. Erst gegen Nachmittag kämpft sich die Sonne hin und wieder durch. Vereinzelt ist mit Regenschauern zu rechnen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © Thomas Kaiser

“Der Montag beginnt in Kärnten meist stark bewölkt, stellenweise ist in der Früh auch mit ein paar leichten Regenschauern zu rechnen. Später lockern die Wolken von Westen her wieder auf und es setzt sich teils sonniges Wetter durch. Am Nachmittag sind nur noch vereinzelt ein paar Regenschauer möglich”, so die Experten der GeoSphere Austria. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.