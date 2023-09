Brandursache unbekannt

Mehrere Müll­container in Brand: Flammen gingen auf Haus über

St. Andrä - Gestern Abend, am 19. März, gegen 19.30 Uhr, gerieten mehrere Müllcontainer, die unter einem Carport in Wölzing – Fischering (St. Andrä) abgestellt waren, aus bisher unbekannter Ursache in Brand.

von Carolina Kucher